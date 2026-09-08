В МИД РФ заявили, что киевский режим открыл "охоту" на российских журналистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киевский режим открыл "настоящую охоту" на российских журналистов, которые передавали правдивую информацию из первых рук. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте дипведомства.

Дипломат выступила с комментарием на этот счет в честь Международного дня солидарности журналистов. Она напомнила, что в результате террористических атак погибли 19 сотрудников российских СМИ. Захарова перечислила имена погибших:



А. Д. Волошин;

И. В. Корнелюк;

А. С. Клян;

А. А. Стенин;

Д. А. Дугина;

О. В. Клоков;

М. Ю. Фомин (Владлен Татарский);

Р. И. Журавлев;

Б. Б. Максудов;

С. Н. Еремин;

В. А. Кожин;

Н. Н. Цицаги;

Ю. Н. Кузнецова;

А. С. Мартемьянов;

А. С. Федорчак;

А. А. Панов;

А. А. Прокофьева;

Н. М. Гольдина;

И. М. Зуев.

Представитель МИД подчеркнула, что открыто декларируемое стремление неонацистской хунты убивать гражданских лиц, к которым по международному праву относятся и сотрудники СМИ, не встречает ни малейшей критики со стороны западных покровителей.

При этом мейнстримные СМИ на Западе в угоду политической конъюнктуре решили отмолчаться, предав стандарты профессиональной этики и дух общности, указала дипломат. А на тех, кто нашел в себе смелость выступить в защиту российских работников СМИ или почтить память погибших за правду, обрушился шквал упреков и обвинений, в том числе от коллег, заключила она.

Ранее Захарова заявила, что Россия продолжит отстаивать права своих СМИ за рубежом, работать над созданием безопасных условий для их деятельности, а также добиваться справедливого возмездия для виновных в преступлениях против отечественных журналистов. УВКПЧ ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО замалчивают смерти представителей массмедиа, указала дипломат.