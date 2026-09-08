На дне Ладожского озера нашли несколько автомобилей времен ВОВ

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Дайверы обнаружили на дне Ладожского озера четыре автомобиля времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя подводного клуба "Диво" Сергея Куликова.

По его словам, машины стоят в один ряд. Среди находок – две груженые "полуторки" (ГАЗ-АА), первый отечественный лимузин ЗИС-101 и редкий красный американский GRAHAM. У последнего сохранились хромированные диски и спидометр с отметкой до 200 километров в час.

Специалисты считают, что автомобили относятся к первой блокадной навигации. Вероятно, их сбросили в воду с баржи № 752, известной как "Ладожский Титаник". Судно затонуло в ночь на 17 сентября 1941 года, когда эвакуировали жителей блокадного Ленинграда.

Согласно имеющимся данным, во время шторма баржа дала течь, после чего подверглась атаке немецкой авиации. В результате трагедии, по разным оценкам и архивным сведениям, могли погибнуть до 1,5 тысячи человек.

Куликов отметил, что расположение объектов совпадает с маршрутом, которым баржа следовала из Осиновца в Новую Ладогу. Эту версию подтверждают и свидетельства очевидцев. По их рассказам, на палубе "Ладожского Титаника" действительно находились несколько автомобилей, причем один из них был красного цвета. Дайверы считают, что во время катастрофы машины могли сбросить за борт вместе с другим балластом, чтобы облегчить судно и спасти людей.

Находки обнаружила совместная экспедиция подводного клуба "Диво", ДОСААФ России и компании "Морская геодезия". Специалисты обследовали автомобили, находящиеся на глубине от 30 до 35 метров, и записали их на видео.

"Это не просто машины на дне Ладоги, это немые свидетели трагедии первых дней блокады. Баржа № 752 везла людей и технику из осажденного города. То, что автомобили так хорошо сохранились на глубине более 30 метров, – чудо", – подчеркнул Куликов.

По его словам, каждый автомобиль – это "утерянная страница истории, которая возвращается нашей стране".

Поисковые работы официально согласованы с министерством обороны России и включены в календарный план ДОСААФ России. Специалисты продолжают изучать архивные материалы и обследовать район гибели баржи № 752.

8 сентября отмечается 85-я годовщина начала блокады Ленинграда, которая продолжалась 872 дня.

Ранее сообщалось, что в Калининградкой области на Балтийской косе нашли редкий немецкий танк "Рысь" времен Второй мировой войны. При этом за последние годы в России не были обнаружены даже отдельные части такой техники. А всего в мире сохранилось всего два целых экземпляра – во Франции в Сомюре и в Англии в Бовингтоне.