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08 сентября, 15:26

Шоу-бизнес

Состояние здоровья Лерчек поставило врачей в тупик

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Возлюбленный блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. – Прим. ред.) Луис Сквиччиарини сообщил, что врачи пока не понимают, что происходит с ее здоровьем.

"Надеюсь, что скоро мы найдем причину", – приводит его слова РЕН.ТВ.

Он также добавил, что Лерчек уже прошла ряд процедур в рамках борьбы с онкологическим заболеванием.

Ранее Сквиччиарини уже сообщал об ухудшении состояния здоровья блогера. По его словам, у Чекалиной начались сильные боли в ногах, и врачи установили ей катетер с контрастом.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, однако впоследствии расследование возобновили.

В августе 2026 года суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

Блогеру Лерчек могут заменить условный срок на реальный

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