РИА Новости: прокуратура призвала оставить без изменений приговор экс-мужу Лерчек

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Прокуратура просит оставить без изменений приговор бывшему супругу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Артему Чекалину, осужденному на 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Гособвинитель просит оставить решение районного суда без изменения, а жалобы защитника и самого Чекалина – без удовлетворения. По мнению прокуратуры, при назначении наказания суд учел общественную опасность и характер преступления, а срок является справедливым и соразмерным содеянному.

Бывших супругов Чекалиных обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег еще в 2024 году. По данным следствия, экс-супруги вывели из России свыше 250 миллионов рублей. Чекалин был приговорен к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 194,5 миллиона рублей.

После этого защита блогера приняла решение обжаловать приговор. Ожидается, что Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы защиты на приговор 28 сентября.