Член АдГ выставил на торги кружку "Армии России", ставшую причиной скандала в ФРГ

Фото: ebay.de

Заместитель председателя отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Саксонии-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер выставил на международном аукционе кружку с символикой бренда "Армия России". Об этом политик сообщил в соцсетях, передает телеканал "360".

Ставка за лот достигла 1 943 долларов, то есть около 195 тысяч рублей. Тилльшнайдер с иронией назвал кружку самой опасной в Германии и добавил к объявлению шутливое описание. Причиной повышенного внимания, по его словам, стала именно символика бренда.

Политик также указал, что в Германии обычный предмет вызвал острые дискуссии. Эта кружка уже становилась поводом для скандала: журналисты местной газеты нашли ее в офисе Тилльшнайдера. Тогда он заявил, что это подарок, который получил много лет назад.

Ранее сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла заявил, что после победы на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт партия будет добиваться изменения санкционной политики и восстановления отношений с Россией. Для этого депутаты намерены оказывать давление на федеральное правительство Германии через Бундесрат. АдГ рассчитывает сформировать правительство в регионе и будет искать партнеров среди других политических сил.

