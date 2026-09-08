Первые заморозки ожидаются в Подмосковье в ночь на 9 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Резкое похолодание прогнозируется в Москве и Подмосковье в ночь на среду, 9 сентября. В области возможны первые заморозки, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, температура в столице в это время может опуститься до плюс 2–4 градусов, а в Подмосковье столбики термометров покажут плюс 1–6 градусов. Заморозки прогнозируются также в Тверской, Смоленской и Калужской областях – до минус 2 градусов.

При этом, отметила синоптик, в дневное время станет намного теплее: в Москве воздух прогреется до 20–22 градусов, по области – до 18–23.

Ранее Макарова заявила, что температура воздуха в сентябре в столичном регионе может достигать плюс 20 градусов. Кроме того, рекордные температуры выше этой отметки фиксировались и в октябре. Например, 10 октября 1929 года воздух прогрелся до 22,2 градуса.