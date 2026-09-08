Температурный тренд начнет разворачиваться в Москве 8 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Температурный тренд начнет разворачиваться в Москве во вторник, 8 сентября. В городе потеплеет, но показатели останутся ниже климатической нормы, передает RT со ссылкой на телеграм-канал ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По словам синоптика, в столице усилится влияние гребня антициклона, который придет с юго-запада. Это приведет к прояснениям в облаках и снизит вероятность дождей.

Температура воздуха составит от 14 до 16 градусов в столице, по области – 12–17 градусов. Это на 3–4 градуса ниже дневной климатической нормы для этого дня. Ветер будет северо-западным, его скорость составит 5–10 метров в секунду.

При этом астрономическая осень наступит 23 сентября в 03:05 по московскому времени, добавили в Московском планетарии в беседе с РИА Новости. В этот день продолжительность дня и ночи сравняется на всей Земле. После этого в Северном полушарии дни будут короче, а ночи длиннее.

На широте Москвы световой день в начале сентября длится 13 часов 52 минуты, а в конце – уже 11 часов 40 минут. Полуденная высота Солнца за месяц уменьшится на 11 градусов – с 42 до 31 градуса.

Ранее стало известно, что первые заморозки могут прийти в Подмосковье уже в ночь на среду, 9 сентября. Температура воздуха в области составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. При этом заморозки ожидаются также в Тверской, Смоленской и Калужской областях – до минус 2 градусов.