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08 сентября, 06:13

Общество

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 8 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Елена Мельникова

Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в Москве во вторник, 8 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 15 до 17 градусов тепла, по области – от 12 до 17 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 2 градусов, а в Подмосковье – до плюс 1 градуса.

Бабье лето в Москве будет недолгим и дождливым. По словам специалистов, потепление ожидается с 9 по 14 сентября. По температуре воздуха этот период будет соответствовать бабьему лету, однако дождей не будет лишь несколько дней.

По-настоящему июльская погода ждет москвичей в четверг, 10-го числа. Столбики термометров в дневное время покажут плюс 23–26 градусов. При этом будет сухо и солнечно.

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