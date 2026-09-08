08 сентября, 06:57Политика
В МИД РФ назвали учения НАТО в Арктике подготовкой к столкновению с Россией
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению с Россией. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Естественно, все эти учения – это направление некого сигнала, демонстрация военных возможностей", – добавил дипломат.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс подготовил концепцию ведения наземной войны на случай вооруженного конфликта с РФ под названием Nato Land Warfighting Concept. Согласно документу, на первом этапе НАТО сосредоточится на противодействии истребителям, ракетам и БПЛА, в том числа за счет ударов по объектам, расположенным в Калининградской области.
Вместе с тем на границе с Россией и Белоруссией предлагается создать "автономную зону", где будут действовать только беспилотники и автономная военная техника.