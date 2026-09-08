В МИД РФ назвали учения НАТО в Арктике подготовкой к столкновению с Россией

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Учения НАТО в Арктике являются подготовкой к военному столкновению с Россией. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Естественно, все эти учения – это направление некого сигнала, демонстрация военных возможностей", – добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс подготовил концепцию ведения наземной войны на случай вооруженного конфликта с РФ под названием Nato Land Warfighting Concept. Согласно документу, на первом этапе НАТО сосредоточится на противодействии истребителям, ракетам и БПЛА, в том числа за счет ударов по объектам, расположенным в Калининградской области.

Вместе с тем на границе с Россией и Белоруссией предлагается создать "автономную зону", где будут действовать только беспилотники и автономная военная техника.