Около 100 БПЛА уничтожены ночью в ходе отражения атаки на Ростовскую область

Фото: MAX/"Минобороны России"

Около 100 беспилотных летательных аппаратов уничтожены ночью во вторник, 8 сентября, при отражении воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава региона перечислил районы области, где были сбиты дроны: Шолоховский, Кашарский, Тарасовский, Мясниковский, Каменский, Миллеровский, Куйбышевский, Чертковский, Азовский и Морозовский.

Губернатор также сообщил, что в Чертковском районе из-за падения обломков одного из аппаратов произошло возгорание сухой травы. Пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.

Ранее в результате атаки вражеских дронов в Саратове зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. На месте ЧП уже работают все оперативные службы. Кроме того, по предварительным данным, в результате воздушной атаки есть пострадавшие.

