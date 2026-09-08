Выставка "День языков народов России" открылась в столичных центрах госуслуг

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

В центрах госуслуг "Мои документы" открылась выставка "День языков народов России", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Экспозиция приурочена к первому в истории празднованию одноименного праздника и проходит в рамках Года единства народов России. В материалах выставки можно узнать о характерных чертах языков некоторых народов страны, а также о тех, которые находятся на грани исчезновения.

Гости узнают, как диалекты отражают жизнь людей и обогащают речь, какую роль играют фразеологизмы. Отдельный раздел посвящен одному из организаторов реформы русского языка Дмитрию Ушакову.

Также тут можно узнать о самых длинных словах в русском и татарском языках, послушать архивную аудиозапись писателя Корнея Чуковского. Для взрослых подготовлена викторина, а юные гости смогут познакомиться с русскими пословицами и их смыслами в игре.

Посмотреть экспозицию можно в 30 центрах госуслуг, а также онлайн на сайте Главархива. Районные офисы работают без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские – с 10:00 до 22:00.

Ранее гостей города и москвичей пригласили посетить выставку "Екатерина II и век Просвещения: русский проект", где представлены редкие книги, портреты, графика и фарфор XVIII века. Среди них – портрет князя Михаила Щербатова работы Дмитрия Левицкого 1781 года. Увидеть экспозицию можно в музее-заповеднике "Коломенское".

