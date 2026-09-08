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08 сентября, 09:54

Транспорт

Движение вновь открыто на улицах в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автомобилисты вновь могут проехать по перекрытым ранее улицам в центре Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, движение открыто на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Спасской улицы, на съезде с внешней стороны ТТК на проспект Мира, а также на съезде с внутренней стороны ТТК на проспект Мира.

Вместе с тем ограничения сняты на проспекте Мира в районе дома 169 в сторону центра, на Ленинском проспекте в центр, а также на Новоарбатском мосту по направлению в центр.

Ранее ограничения до 17 ноября начали действовать в Ильменском проезде. Это связано с проведением строительных работ. На участке возле дома № 12 будут перекрыты 1–2 полосы. Также там временно запрещена парковка.

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