Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 10:24

Политика

Лавров признался, что никогда не собирался писать мемуары

Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что никогда не планировал писать мемуары. Об этом он сообщил в интервью для интернет-проекта "Сама Меньшова".

Вместе с тем глава МИД указал, что в общении с партнерами он ориентируется на поставленную цель. В частности, министр оценивает лишь то, насколько можно продвинуть цель разговора с иностранным партнером.

Лавров также подчеркнул, что не считает себя психологом и не составляет психологических портретов собеседников. Говоря о своем опыте работы с людьми, глава российской дипломатии отметил, что они бывают разными.

Ранее об отсутствии планов по написанию мемуаров заявил и Владимир Путин. По его мнению, нужно "просто работать". В мемуарах, как отметил президент, прежде всего, дается оценка самому себе.

Читайте также


политика

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика