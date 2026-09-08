Лавров признался, что никогда не собирался писать мемуары

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что никогда не планировал писать мемуары. Об этом он сообщил в интервью для интернет-проекта "Сама Меньшова".

Вместе с тем глава МИД указал, что в общении с партнерами он ориентируется на поставленную цель. В частности, министр оценивает лишь то, насколько можно продвинуть цель разговора с иностранным партнером.

Лавров также подчеркнул, что не считает себя психологом и не составляет психологических портретов собеседников. Говоря о своем опыте работы с людьми, глава российской дипломатии отметил, что они бывают разными.

Ранее об отсутствии планов по написанию мемуаров заявил и Владимир Путин. По его мнению, нужно "просто работать". В мемуарах, как отметил президент, прежде всего, дается оценка самому себе.