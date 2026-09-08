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08 сентября, 15:37

Транспорт

В Подмосковье началось строительство остановочного пункта Монумент МЦД-3

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В городском округе Химки в Подмосковье началось строительство нового остановочного пункта Монумент на МЦД-3. Старт строительству дали глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба РЖД.

Уточняется, что Белозеров и Воробьев заложили первый камень в основание будущей пассажирской платформы. Остановочный пункт появится на участке между станциями Молжаниново и Химки, на 23-м километре Ленинградского шоссе, рядом с монументом "Противотанковые ежи".

Название Монумент для нового транспортно-пересадочного узла выбрали местные жители. По словам главы региона, в районе будущей остановки МЦД-3 проживают около 30 тысяч человек, поэтому новая станция с 3 лифтами и 6 эскалаторами позволит им быстрее добираться до Москвы и обратно.

"Это не первая и не последняя станция, которую мы строим, но очень нужная", – подчеркнул губернатор.

Белозеров рассказал, что объект планируется сдать в конце 2027 года. Кроме того, здесь же появится удобный переход через железнодорожные пути.

Новый транспортно-пересадочный узел общей площадью более 2 тысяч квадратных метров будет включать две береговые платформы с навесами во всю длину, крытый пешеходный мост-конкорс, южный и северный вестибюли с турникетными линейками, кассами, системами навигации и информирования, световыми указателями и динамическими табло.

Кроме того, в 2027 году начнется капитальный ремонт вокзала Дмитров, в ходе которого не только сохранят его исторический облик, но и обновят инженерные системы, а также пассажирские сервисы. В итоге вокзал станет полноценным транспортно-пересадочным узлом, объединяющим железнодорожные и автобусные перевозки.

Ранее на МЦД-4 открыли новый городской вокзал Серп и Молот. Это юбилейный, 90-й по счету московский городской вокзал. Узел, помимо МЦД-4, в том числе объединяет Люблинско-Дмитровскую и Калининскую линии метро, маршруты наземного пассажирского транспорта и трамвая. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) уже начали останавливаться на новом городском вокзале.

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