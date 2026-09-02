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02 сентября, 10:56

Мэр Москвы

Собянин: диспетчерский центр московского транспорта станет крупнейшим в Европе

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Открытие второго здания единого диспетчерского центра (ЕДЦ) "Московский транспорт" сделало его крупнейшей подобной организацией в Европе, сообщил в МАХ Сергей Собянин.

Первое здание ЕДЦ открыли в 2019 году. В нем диспетчеры управляют работой метро, МЦК, МЦД и трамваев. Второе здание комплекса было построено рядом с первым, работы завершились в июле 2026 года. Мэр отметил, что этот шаг позволил повысить эффективность работы специалистов на треть.

Новый корпус будет отвечать за управление наземным и речным транспортом столицы. Диспетчеры в режиме реального времени смогут корректировать маршруты и расписание автобусов и электробусов с учетом движения других видов транспорта. Благодаря этому точность соблюдения графика и интервалов движения вырастет примерно на 20%.

Необходимые данные ЕДЦ будет оперативно передавать в информационные сервисы правительства Москвы и партнеров, включая "Яндекс" и 2ГИС, а также в чат-бот и контакт-центр "Московский транспорт". Скорость информирования пассажиров при этом увеличится в два раза.

В новом здании также будут работать сотрудники, отвечающие за безопасность на транспорте. Это позволит улучшить координацию между службами транспортного комплекса и сократить время реагирования на инциденты.

Ранее оплата по биометрии появилась на станциях МЦД-2. Сервис заработал на 118 проходах 25 станций диаметра, по одному турникету на вход и выход. Система с банковским уровнем защиты использует нейросеть, серверы находятся в России. Москва остается мировым лидером по числу видов транспорта с биометрией.

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