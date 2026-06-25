Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 13:54

Транспорт

Ремонт пассажирских платформ начался на Павелецком вокзале

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ремонт пассажирских платформ стартовал на столичном Павелецком вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Специалистам предстоит заменить плиты покрытия и обновить облицовку стен в тупиковой части приемоотправочных путей. Ремонтные работы, в частности, проведут на платформах пригородных электропоездов и поездов дальнего следования.

В пресс-службе уточнили, что работы не повлияют на расписание поездов и не помешают пассажирам.

Ранее возле главного входа в здание Ленинградского вокзала открылись два выхода со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метрополитена – № 7 и 8. Сначала заработал выход № 7, а через несколько дней – № 8.

Выходы находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связку между разными видами транспорта и инфраструктурой города. Они расположены со стороны улицы Краснопрудной.

Станцию МЦД-4 Серп и Молот закроют для поездов с 6 июля

Читайте также


транспортгород

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика