Ремонт пассажирских платформ начался на Павелецком вокзале

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Ремонт пассажирских платформ стартовал на столичном Павелецком вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Специалистам предстоит заменить плиты покрытия и обновить облицовку стен в тупиковой части приемоотправочных путей. Ремонтные работы, в частности, проведут на платформах пригородных электропоездов и поездов дальнего следования.

В пресс-службе уточнили, что работы не повлияют на расписание поездов и не помешают пассажирам.

Ранее возле главного входа в здание Ленинградского вокзала открылись два выхода со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метрополитена – № 7 и 8. Сначала заработал выход № 7, а через несколько дней – № 8.

Выходы находятся всего в 40 метрах друг от друга и формируют удобную связку между разными видами транспорта и инфраструктурой города. Они расположены со стороны улицы Краснопрудной.

