Банки начнут отказывать россиянам в переводе при вредоносном ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Кредитно-финансовые организации с 1 марта 2027 года начнут отказывать клиентам в проведении операций, если на их устройствах выявят вредоносное программное обеспечение. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как уточнили в ведомстве, банки начнут использовать специальные инструменты для выявления угроз в мобильных приложениях и на официальных сайтах. Если система зафиксирует вредоносное ПО, клиенту откажут в переводе.

Новое правило распространяется на платежи по картам, переводы электронных средств и транзакции через Систему быстрых платежей (СБП).

Ранее профсоюз работников платформенной экономики "Новый труд" выступил с инициативой пересмотреть порядок блокировок банковских счетов. В организации подчеркнули, что граждане должны четко понимать основания для попадания в зону риска.

Кроме того, из зоны подозрения предложили исключать самозанятых и индивидуальных предпринимателей, вынужденно работающих с контрагентами-монополистами или компаниями из "красной зоны".