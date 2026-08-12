Дом-мастерскую Мельникова откроют после реставрации в декабре 2026 года

Фото: МАХ/"Музей архитектуры"

Дом-мастерская архитектора Константина Мельникова примет первых посетителей после реставрации в декабре этого года. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор музея Анна Кистанова.

По ее словам, мебель начнут возвращать со следующей недели, до 31 августа ее должны завезти, а в сентябре расставить. Главным принципом работ стало сохранение исторических конструкций. Капитальные стены и перекрытия находились в хорошем состоянии – потребовалось только укрепить их и выправить перекошенные части.

В ходе реставрации музею вернули оригинальные цвета, для этого специалисты предварительно изучали красочные слои. Сохраненные образцы будут демонстрировать гостям.

Наибольшие опасения были связаны с перекрытиями между первым и вторым этажами, но после раскрытия выяснилось, что они в порядке, там просто выправили перекос стен. Деревянные детали зачищали и наращивали, так как многие из них сгнили. Для этого на участке организовали специальную мастерскую, чтобы ничего не вывозить. Все снятые элементы обрабатывали на месте и возвращали. Также отреставрировали двери, окна и витраж в гостиной.

По словам старшего научного консультанта Музея Константина и Виктора Мельниковых, внучки архитектора Натальи Мельниковой, скоро будет благоустроена и прилегающая территория. Там разобьют газоны, в саду сделают экспозицию с информационными щитами. Эти работы будут идти параллельно с завозом мебели.

Она добавила, что в дальнейшем планируется регулярное поддерживающее обслуживание, чтобы следующая большая реставрация понадобилась не ранее чем через 50 лет.

До этого в Москве завершилась первая комплексная реставрация церкви Ильи Пророка в Новгородском подворье, которая длилась 6 лет. Мастера заменили поврежденный кирпич с сохранением исторической системы кладки XVI века, укрепили конструкции методом инъектирования, восстановили медную кровлю, обновили позолоту куполов и крестов, а также привели в порядок фасады.

