Реставрация Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке завершена

Фото: телеграм-канал "Музей архитектуры"

Реставрация Экспериментального жилого дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке завершена, сообщили в Государственном научно-исследовательском музее архитектуры имени Щусева.

Реставрация объекта проходила с декабря 2023 года. Результаты работы приняли специалисты департамента культурного наследия Москвы. Здание, которому через три года исполнится 100 лет, с 2014 года включено в реестр объектов культурного наследия. Прошлая реставрация проводилась в 1996–1997 годах.

В музее подчеркнули, что это здание – всемирно известный памятник архитектуры авангарда и одна из самых известных жилых построек 1920-х годов. Мельников возводил его для себя и своей семьи с 1927 по 1929 год. Объект был новаторским для своего времени: при создании архитектор использовал собственные разработки и решения, которые спустя почти век можно назвать инновационными.

Осенью внутрь здания вернется историческая обстановка, а к концу 2026 года музей начнет принимать первых гостей. В доме снова откроется сувенирный магазин, а в саду появится уличная экспозиция, посвященная творчеству Мельникова.

По рекомендации реставраторов, посещать объект можно будет только в составе небольших организованных экскурсионных групп. В теплое время года в саду будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.

Ранее завершилась реставрация служебного корпуса в Потаповском переулке, доме 5, строении 12. Зданию вернули подлинную архитектуру, в частности, восстановили кирпичную кладку стен и арочные потолочные перекрытия с лучковыми сводами Монье. В ближайшее время там разместятся инфраструктурные пространства для жителей дома "Фон Дессин".

