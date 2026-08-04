WP: в США мужчина похитил 15-летнюю школьницу и 4 года насиловал ее

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В США мужчина похитил 15-летнюю школьницу и 4 года насиловал ее. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным СМИ, в преступлении подозревают 37-летнего американца из Виргинии Оуэна Ларса Андерсона, он задержан.

Как рассказали следователи, девушка познакомилась с Андерсоном в интернете, когда ей было 12 лет. Сначала мужчина выслушивал жалобы подростка на родителей, а потом стал требовать откровенные фотографии и шантажировать.

В один из дней мужчина забрал девушку в свой дом в Блаксберге и стал держать взаперти. Он не позволял ей идти в школу, часто подвергал физическому и сексуальному насилию.

В мае 2026 года похищенная смогла связаться с полицией и рассказать о своей ситуации. После ее освобождения Андерсона поместили под стражу, ему предъявили обвинения по 60 пунктам, в том числе хранение детской порнографии и жестокое обращение с детьми.

Ранее в США суд штата Оклахома признал Шери Уокер виновной в том, что она заставила свою 11-летнюю дочь родить ребенка от собственного отца Дастина Уокера. Уточняется, что девочка не посещала врачей, а роды прошли в домашних условиях без медицинской помощи. Уокера приговорили к пожизненному заключению, решение по матери несовершеннолетней примут позже.