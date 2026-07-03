ETV Bharat: жительницу Индии изнасиловали трое мужчин и бросили голой на улице

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Трое мужчин изнасиловали 35-летнюю женщину в индийском штате Бихар и бросили ее голой на улице. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на ETV Bharat.

Инцидент произошел вечером 30 июля в районе Лакшмибигха Кханда. Злоумышленники были оперативно задержаны. Правоохранители уточнили, что двоих из них уже привлекали к уголовной ответственности, в том числе за убийство и незаконное хранение оружия.

В отношении всех трех злоумышленников были возбуждены дела по нескольким статьям, в том числе о групповом изнасиловании, умышленном оскорблении, нарушающем общественный порядок, а также о краже.

Ранее мужчина в ЮАР годами насиловал 12-летнюю девочку и называл ее своей женой. Ребенка спасли местные женщины. В итоге девочку передали органам опеки.

