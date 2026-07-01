В Хабаровском крае задержали дальнобойщика, насиловавшего несовершеннолетних девушек

Фото: телеграм-канал Amur Mash

В Хабаровском крае задержали дальнобойщика, который похищал и насиловал девушек, в том числе несовершеннолетних. Об этом РИА Новости сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, водитель тягача из поселка Гатка с 2005 года похищал девушек из разных регионов, угрожая им оружием, а затем насиловал. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

"У нас расследуется уголовное дело по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, покушении на убийство", – отметили в управлении.

Расследование идет с весны. На данный момент известно как минимум о 6 жертвах, однако предполагается, что их может быть больше. Правоохранители ведут поиски пострадавших в нескольких регионах.

Ранее сообщалось, что мужчина в ЮАР годами насиловал 12-летнюю девочку и называл ее своей женой. Ребенка спасли местные женщины. В итоге девочку передали органам опеки.