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18 августа, 17:24

Экономика

Мировые цены на сахар достигли максимума с мая 2025 года

Фото: depositphotos/ajafoto

Мировые цены на сахар увеличились на 4%, достигнув самого высокого уровня с мая прошлого года, показывают данные ICE Futures.

К 15:18 по московскому времени цена октябрьского (ближайшего) фьючерса на сахар выросла на 4,09%, поднявшись до 17,56 цента за фунт.

В ходе торгов показатель достиг максимального значения в 17,58 цента, что является самым высоким уровнем с 22 мая 2025 года.

Ранее стало известно, что красная икра в России рекордно подорожала из-за провальной путины на Дальнем Востоке. Вылов рыбы упал на 60%, что привело к дефициту свежей икры.

Цены на нее теперь варьируются от 14,6 до 23,5 тысячи рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Дешевая икра прошлого года все еще есть в продаже, но ее срок годности заканчивается уже через пару недель.

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