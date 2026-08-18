Mazda продлила в России права на товарный знак до 2036 года

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Российский филиал японского автоконцерна Mazda продлил действие исключительного права на товарный знак в виде логотипа компании в РФ до июля 2036 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Срок действия знака истекал в августе 2026 года. Компания "Мазда Моторс Рус", обладающая правом использования товарного знака, подала заявление в Роспатент о продлении. Ведомство удовлетворило запрос и продлило действие.

Ранее корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России 6 товарных знаков. Компания подала 6 заявок на регистрацию логотипов Hyundai и Hyundai Certified в 2024 и 2025 годах. В августе 2026 года Роспатент принял положительное решение.

В июле Hyundai также зарегистрировал 4 товарных знака. После этого компания может заниматься в России ремонтом и техобслуживанием автомобилей, продавать топливные насосы, предоставлять цифровые услуги, а также готовить еду и напитки.

