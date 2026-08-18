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18 августа, 15:57

Общество

Численность населения Гонконга превысила 7,5 миллиона человек

Фото: 123RF.com/seaonweb

Численность населения Гонконга оказалась на уровне 7 518 300 человек, что на 19 400 больше, чем в середине прошлого года. Об этом сообщается на сайте гонконгской администрации со ссылкой на данные департамента переписи и статистики города.

Согласно им, в середине 2025 года население мегаполиса было на отметке 7 498 900. Тогда впервые после 2023 года численность горожан опустилась ниже показателя в 7,5 миллиона.

Темп изменения численности населения с конца 2024 года прибавил 0,1%. При этом с середины 2025 до середины 2026 года приток составил 39 800 человек. За этот же период эксперты выявили естественное снижение уже проживающих людей на 20 400 человек. В Гонконге родились 29 700 детей, а умерли 50 100 человек.

По словам представителя местных властей, привлечению людей в Гонконг способствуют различные меры. Это компенсирует естественное сокращение и приводит к увеличению численности населения.

Ранее численность граждан Японии впервые с 1984 года опустилась ниже отметки в 120 миллионов человек. По состоянию на 1 января 2026 года этот показатель составил 119 миллионов 736 тысяч 483 человека. За год число японцев сократилось примерно на 917 тысяч, или на 0,76%.

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