18 августа, 15:31Политика
Систему онлайн-голосования протестируют в Москве 28 августа
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Тест системы онлайн-голосования пройдет в Москве 28 августа. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.
"Участие в тесте помогает убедиться, что все будет работать надежно в дни выборов", – сказано в сообщении в мессенджере MAX.
В рамках теста жители столицы должны будут ответить на актуальный вопрос городской повестки. Таким образом специалисты проверят корректность работы системы.
Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва пройдет в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Проголосовать смогут также россияне, находящиеся за границей – избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. При этом в Белоруссии откроются 7 избирательных участков.