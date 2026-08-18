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18 августа, 15:31

Политика

Систему онлайн-голосования протестируют в Москве 28 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Тест системы онлайн-голосования пройдет в Москве 28 августа. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

"Участие в тесте помогает убедиться, что все будет работать надежно в дни выборов", – сказано в сообщении в мессенджере MAX.

В рамках теста жители столицы должны будут ответить на актуальный вопрос городской повестки. Таким образом специалисты проверят корректность работы системы.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва пройдет в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Проголосовать смогут также россияне, находящиеся за границей – избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. При этом в Белоруссии откроются 7 избирательных участков.

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