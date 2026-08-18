Житель Татарстана зарезал девушку и покончил с собой

Фото: MAX/"Следком Татарстан"

В Елабуге 24-летний местный житель нанес множественные ножевые ранения 18-летней знакомой, девушка скончалась. После этого он покончил с собой, сообщило СУ СК РФ по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 августа в цветочном магазине на улице Строителей. Происшествие случилось на глазах у очевидцев.

При этом в соцсетях распространилась информация, что молодой человек и девушка состояли в отношениях и расстались около месяца назад. Она работала продавщицей в цветочном магазине.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи осмотрели место преступления. В настоящий момент они допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек выпил 1,5 литра джина и напал на девушку с молотком и гаечным ключом за то, что она задержалась на работе. Помимо этого, он ударил возлюбленную проводом и нанес ей пять ножевых ранений. Позже злоумышленник сам обработал ей раны и зашил их.

