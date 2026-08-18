Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 15:10

Происшествия

Житель Татарстана зарезал девушку и покончил с собой

Фото: MAX/"Следком Татарстан"

В Елабуге 24-летний местный житель нанес множественные ножевые ранения 18-летней знакомой, девушка скончалась. После этого он покончил с собой, сообщило СУ СК РФ по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 августа в цветочном магазине на улице Строителей. Происшествие случилось на глазах у очевидцев.

При этом в соцсетях распространилась информация, что молодой человек и девушка состояли в отношениях и расстались около месяца назад. Она работала продавщицей в цветочном магазине.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи осмотрели место преступления. В настоящий момент они допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек выпил 1,5 литра джина и напал на девушку с молотком и гаечным ключом за то, что она задержалась на работе. Помимо этого, он ударил возлюбленную проводом и нанес ей пять ножевых ранений. Позже злоумышленник сам обработал ей раны и зашил их.

Читайте также


происшествиярегионы

Что известно о нападении медведя на девушку в тайге?

Девушку нашли по крикам, но зверя догнать не удалось из-за темноты вокруг

Читать
закрыть

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика