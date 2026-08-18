18 августа, 15:10Происшествия
Житель Татарстана зарезал девушку и покончил с собой
Фото: MAX/"Следком Татарстан"
В Елабуге 24-летний местный житель нанес множественные ножевые ранения 18-летней знакомой, девушка скончалась. После этого он покончил с собой, сообщило СУ СК РФ по Татарстану.
По данным ведомства, инцидент произошел 17 августа в цветочном магазине на улице Строителей. Происшествие случилось на глазах у очевидцев.
При этом в соцсетях распространилась информация, что молодой человек и девушка состояли в отношениях и расстались около месяца назад. Она работала продавщицей в цветочном магазине.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи осмотрели место преступления. В настоящий момент они допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.
Ранее в Санкт-Петербурге молодой человек выпил 1,5 литра джина и напал на девушку с молотком и гаечным ключом за то, что она задержалась на работе. Помимо этого, он ударил возлюбленную проводом и нанес ей пять ножевых ранений. Позже злоумышленник сам обработал ей раны и зашил их.