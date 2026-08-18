18 августа, 14:28Политика
МИД Азербайджана вызвал посла России из-за высказываний в СМИ
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МИД Азербайджана вызвал посла России в Баку Михаила Евдокимова. Поводом стали высказывания в российском информационном пространстве, которые республика сочла "провокационными, оскорбительными и содержащими угрозы", сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В частности, МИД Азербайджана ссылается на слова, сказанные Евдокимовым в эфире проекта "Чистота понимания" на YouTube. В выпуске говорилось, что постсоветские страны якобы должны подчиняться законодательству России как правопреемника СССР.
17 августа Генпрокуратура республики также обвинила участников проекта Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и насильственному изменению территориальной целостности страны.
В ходе встречи послу была доведена позиция Баку. Азербайджанская сторона заявила, что ожидает принятия мер для прекращения провокационной и угрожающей риторики в российском медиапространстве.
При этом ранее лидер Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что Москва и Баку нормализовали отношения. Республика знает о некоторых трудностях, но главное, считает президент страны, заключается в том, что этот этап уже позади. Контакты на различных уровнях продолжаются.