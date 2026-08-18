В Домодедово таможенники нашли у пассажира спрятанные в чемодане старинные монеты

Фото: MAX/"ФТС России"

Таможенники аэропорта Домодедово пресекли незаконный ввоз 30 старинных монет, отчеканенных на Парижском монетном дворе в XIX–XX веках. Их нашли у иностранца из Стамбула, сообщили в ФТС.

Пассажира остановили в "зеленом" коридоре во время выборочного контроля. При сканировании ручной клади инспекторы обнаружили монеты, приклеенные лентой к внутренней стороне съемной подкладки чемодана.

Мужчина объяснил, что спрятал монеты, поскольку опасался их кражи во время перелета. По его словам, он не знал о необходимости декларировать ценности и получать разрешительные документы.

Экспертиза показала, что монеты изготовлены более 100 лет назад из сплава на основе золота. Их признали культурными ценностями общей стоимостью 1,7 миллиона рублей.

В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ о недекларировании товаров. Статья предусматривает штраф до их двукратной стоимости, а также возможную конфискацию.

Ранее в Шереметьево таможенники задержали 40-летнюю россиянку, вернувшуюся из Гонконга, с незадекларированными ювелирными изделиями на сумму более 7 миллионов рублей. Она соединила 5 браслетов Van Cleef&Arpels в колье под одеждой, а в багаже везла серьги, кольца и браслеты Bulgari, Cartier и Messika.

Пассажирка заявила, что купила украшения для себя и близких, экспертиза подтвердила подлинность золота, платины и бриллиантов. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.