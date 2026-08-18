Четыре человека погибли при стрельбе в школе на юге Филиппин

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Четыре человека погибли и девять пострадали в результате стрельбы в средней школе в городе Замбоанга на юге Филиппин, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Manila Times.

По данным регионального управления Национального бюро расследований, среди погибших – два старшеклассника, включая самого нападавшего, а также два охранника. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Кентукки один человек погиб и пять получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы. Правоохранители начали расследование случившегося, однако другие подробности не приводились.

Кроме того, три человека погибли и как минимум двое пострадали во время стрельбы в городе Твин-Фоллс в американском штате Айдахо. Это произошло в районе ресторана In-N-Out Burger. По данным СМИ, стрелявший тоже погиб.

