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02 августа, 07:34

Происшествия

Три человека погибли при стрельбе в США

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Три человека погибли и как минимум двое получили ранения в результате стрельбы в городе Твин-Фоллс в американском штате Айдахо. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя полиции Мэтью Хикса.

Инцидент произошел в районе ресторана In-N-Out Burger. Полиция назвала произошедшее "инцидентом со стрелком". По данным журналистов, виновник стрельбы погиб. Хикс уточнил, что общее число жертв в данный момент устанавливается.

Ранее в Чикаго неизвестный открыл огонь по группе людей, ранив шестерых человек. Мужчина проезжал мимо толпы на автомобиле и внезапно начал стрелять. Ранения получили две женщины и четверо мужчин в возрасте от 33 до 46 лет.

Еще один инцидент произошел до этого в Сиэтле, где два человека погибли в результате вооруженного нападения в оживленном районе города. Стрельба произошла во время гастрономического фестиваля на территории Seattle Center.

Два человека погибли в результате стрельбы в американском Сиэтле

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