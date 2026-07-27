AFP: три человека ранены после нападения с ножом в Париже

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Три человека ранены после нападения с ножом в Париже. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP), ссылаясь на префектуру полиции города.

По данным газеты Le Parisien, нападение произошло на северо-западе Парижа. Все пострадавшие женщины. Одна из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Полиция задержала 31-летнего подозреваемого на месте происшествия. Уточняется, что он страдает психическим расстройством.

Ранее в польском городе Ястшембе-Здруй мужчина с ножом напал на городскую больницу. Ранения получили четыре человека, в том числе медсестра и врач. Нападавшего оперативно задержали.

