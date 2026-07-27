Путин назвал санкции Запада против РФ рекордными по бесполезности

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Западные антироссийские санкции рекордны как по количеству, так и по их бесполезности и ущербу для инициаторов рестрикций. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

Президент обратил внимание, что Россия сталкивалась с ограничениями еще в 2014 году и раньше, но начиная с 2022-го "русофобская машина" была запущена Западом уже на полный ход.

По словам Путина, основная цель санкций заключается в том, чтобы пошатнуть российские экономику, науку, образование, промышленность, а также привести страну к общественному расколу. Однако, подчеркнул глава государства, народ России сломить невозможно.

"Наша политическая система и институт власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам", – сказал он.

Российский лидер выразил отдельную благодарность депутатам Госдумы за своевременное принятие эффективных антисанкционных мер. Он также отметил, что парламентарии делают все для народа, уделяют внимание вопросам демографии, поддерживают семьи, развивают здравоохранение, культуру и образование.

23 июля глава европейской дипломатии Кайя Каллас объявила о согласовании очередного, уже 21-го пакета санкций против России. Она назвала его самым большим за последние 4 года.

Документ затронул 170 российских организаций, 48 физических лиц, 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 кредитно-финансовые организации. Также под рестрикции подпали 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.

