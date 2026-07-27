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27 июля, 21:09

Политика

Путин встретился в Кремле с руководителями думских фракций

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководителями фракций политических партий в Государственной думе VIII созыва. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во встрече приняли участие:

  • руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев;
  • руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов;
  • руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов;
  • руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий;
  • руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев.

До этого глава государства провел отдельные встречи с каждым из руководителей фракций.

В Кремле ранее состоялась встреча Путина с депутатами Госдумы VIII созыва: на ней подвели итоги их пятилетней работы и вручили награды. Президент также высказался о предложении действовать "посмелее" в зоне СВО, подчеркнув, что это сопряжено с определенными рисками – в частности, с возможными потерями с российской стороны.

Он также указывал на то, что Россия сделает все для победы и добьется своих целей. По словам главы государства, все граждане страны поддерживают бойцов, которые в зоне СВО сражаются за свою Родину.

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