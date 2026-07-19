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19 июля, 18:16

Политика

Путин встретился с главой МИД КНДР

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в мероприятии принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. В начале беседы Путин дал высокую оценку двусторонним отношениям России и КНДР, а также передал самые теплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

"Воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу КНДР за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране и что они отмечены государственными наградами", – сообщил Песков.

В свою очередь министр иностранных дел Северной Кореи выразила признательность за теплые слова и сказала, что лидер КНДР совсем недавно еще раз подтвердил стратегическую направленность на всемерное развитие отношений с Россией.

Ранее Песков рассказывал, что лидер КНДР всегда является желанным гостем в России. При этом у Кремля пока нет понимания того, когда северокорейский лидер сможет приехать в Москву.

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