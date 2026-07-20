В летней студии телеканала Москва 24 все желающие смогут попробовать себя в роли ведущего

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Каждые выходные до 13 сентября в летней студии телеканала Москва 24 любой желающий сможет почувствовать себя телеведущим и получить профессиональный видеоролик на память.

Участникам предстоит прочитать новостной блок с суфлера перед камерой. Сразу после записи они получат QR-код, по которому можно скачать готовый ролик в образе ведущего телеканала Москва 24. Все процессы – от записи до монтажа и рендеринга – происходят автоматически.

"Мы стремимся сделать телевидение ближе и понятнее каждому. Благодаря собственному технологическому решению любой посетитель может буквально за несколько минут почувствовать себя ведущим новостей и получить персональный выпуск в телевизионном качестве", – рассказала руководитель цифровых продуктов АО "Москва Медиа" Анна Тюменцева.

В результате человек не просто принимает участие в интерактиве, а становится частью телевизионного производства, получая готовый новостной сюжет, которым можно сразу поделиться в соцсетях или сохранить на смартфоне. Также посетители смогут увидеть все то, что обычно скрыто за кадром.

Летняя студия расположена по адресу улица Тверская, дом 18, корпус 1, напротив выхода № 2 станции метро "Тверская". Расписание и правила посещения опубликованы на сайте studio.m24.ru.

Проект создан совместно с комплексом градостроительной политики и строительства столицы в рамках программы "Лето в Москве".

Ранее в столице стартовал прием заявок на участие в пятом сезоне арт-проекта "Контуры культуры". Показать свое мастерство смогут художники со всей страны. Для этого нужно прислать до трех авторских эскизов по заданной теме до 16 августа.