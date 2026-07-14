Москвичи смогут поучаствовать в бесплатных экологических мероприятиях в июле 2026 года

Отправить письма бойцам СВО, поддержать детей из новых регионов, приютить питомца, а также узнать больше об экологии можно в рамках программы "Лето в Москве". Подробнее о благотворительных мероприятиях – в нашем материале.

Поддержать бойцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Лето в Москве" любой желающий может принять участие в благотворительной акции "Письма добра". Чтобы поддержать военнослужащих в зоне СВО, нужно написать послание или оформить открытку с пожеланиями, а затем оставить их в специальном почтовом ящике. Собранная корреспонденция будет передана адресатам. Акция действует до 6 сентября, подробнее – на сайте.

В специальных "Домиках добра" также организован сбор гуманитарной помощи для несовершеннолетних жителей новых регионов и военнослужащих. Волонтеры встречают гостей в каждом пункте: они рассказывают, что можно передать, проверяют сроки годности, упаковывают коробки и готовят все собранное к отправке. Кроме того, на данных локациях можно помочь животным из приютов.

Также все желающие смогут посетить фестиваль "Моспитомец", который пройдет 26 июля на ВДНХ рядом с Музеем городского хозяйства Москвы (павильон №5). Центральным событием станет выставка-пристройство, на которой с 11:00 до 18:00 посетители смогут познакомиться с бездомными животными, ищущими хозяев. Кроме того, в 12:00 кинолог столичного пожарно-спасательного центра вместе со служебной собакой покажут процесс дрессировки и помогут узнать, как питомцев готовят к службе.

Затем, в 13:00, пройдет лекция "Здоровье начинается с миски", которая посвящена правилам сбалансированного рациона для животных. В 14:00 благотворительный проект "Пет Квиз" организует викторину, посвященную теме фестиваля.

Зона мастер-классов будет работать в течение всего дня. Например, с 11:00 и до 14:00 посетители смогут сделать адресники, сплести фенечки и создать зверей в технике оригами. С 14:00 до 18:00 программа продолжится декорированием значков стразами и плетением аксессуаров из паракорда – прочного шнура. Завершится день созданием бумажных гирлянд вместе с сотрудниками Музея городского хозяйства Москвы и общим сбором пазлов на скорость.

В экспедицию по столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 6 сентября у всех желающих есть возможность принять участие в фестивале "Природа Москвы. Лето". Здесь состоятся лекции, квесты и викторины. Например, экоцентр "Воробьевы горы" организует бесплатную экологическую прогулку, которая будет проходить до 31 июля с 14:00 до 15:00. Гостям расскажут о влиянии зеленых зон на состояние мегаполиса и здоровье его жителей, а также познакомят с флорой, фауной и историческим прошлым Нескучного сада. Посетители смогут понаблюдать за местными птицами, осмотреть вековые деревья и цветущие растения, а также оценить панорамные виды на Москву-реку.

В рамках фестиваля экоцентр "Царская пасека" также организует бесплатные экскурсии, которые будут проходить с 19 по 23 июля с 14:00 до 15:00. Экскурсовод расскажет о вкладе Измайловской опытной пасеки в историю отечественного и мирового пчеловодства, а также познакомит посетителей с особенностями жизнедеятельности насекомых. Гости увидят внутреннее устройство демонстрационного макета улья, узнают процесс появления королевы-матки и изучат функции, которые рабочие особи выполняют в течение жизни.

Вместе с этим экоцентр "Лесная сказка" организует бесплатный командный квест, который пройдет 26 июля с 13:00 до 14:00. Участникам предстоит найти 12 контрольных точек маршрута, каждая посвящена определенному месяцу года. На этих остановках команды изучат информацию о сезонных изменениях погоды, растений и поведения животных.

Также экоцентр "Битцевский лес" проведет бесплатную тематическую экскурсию, которая состоится 29 июля с 14:00 до 15:00. Мероприятие пройдет на территории прилегающего Аптекарского огорода, где получится познакомиться с флорой различных природных зон России. Больше событий – на сайте.

В свою очередь, организаторы летней экспедиции "Природа Москвы" предлагают всем желающим до 31 августа изучить флору и фауну мегаполиса. Маршруты проходят через парк искусств "Музеон", национальный парк "Лосиный Остров". Знакомиться с локациями участники будут по аудиогидам.

При этом гости могут претендовать на получение 3 тысяч баллов в рамках программы "Миллион призов". Для этого необходимо выполнить задания и отметиться на пяти контрольных точках. Накопленные бонусы получится обменять на скидки в кафе и магазинах и многое другое. Для прохождения экспедиции необходимо зарегистрироваться, подробнее – здесь.