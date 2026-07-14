Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов попал в больницу

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Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов находится в специализированном реабилитационном центре под наблюдением медиков. Об этом РИА Новости сообщила его сестра Ева Снегирева.

После концерта коллектива, состоявшегося 12 июля в Екатеринбурге, в социальных сетях появились предположения о возможном употреблении музыкантом запрещенных веществ.

"Это не рехаб, а специализированное учреждение, где работают психологи и врачи. Там могут проводить детокс-терапию, чтобы человек соблюдал цифровую тишину. Туда не допускают посетителей, кроме родителей и непосредственно руководства", – пояснила Снегирева.

Сестра артиста рассказала, что сейчас он находится в состоянии покоя, посетителей к музыканту не допускают. Ему ставят капельницы с витаминами и препаратами, способствующими нормализации сна.

"Ему дают возможность восстановиться, он много спит. Сейчас к нему даже не приходят психологи, чтобы он мог как следует выспаться и избавиться от головной боли", – добавила она.

По словам Снегиревой, состояние артиста на данный момент стабильно. Она отметила, что музыкант находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую помощь.

В 2023 году группа объявляла о приостановке своей деятельности на неопределенный срок после концерта в Екатеринбурге. Тогда Викторов вышел на сцену пьяным, лег на пол и не смог дальше выступать.

Продюсер лейбла IZBA отмечал, что у солиста наблюдались панические атаки, а до выступления он говорил и писал странные вещи.



