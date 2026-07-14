Принадлежащий Telegram домен t.me вновь заработал

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Домен t.me, который принадлежит мессенджеру Telegram, заработал у пользователей во всем мире. Об этом сообщает телеграм-канал "Код Дурова".

Домен перестал функционировать вечером 13 июля из-за ограничений. По предварительным данным, у некоторых ссылки могли открываться благодаря локальному кэшу устройства, с которого человек заходит на сайт, или интернет-провайдера.

Тогда домену был присвоен статус serverHold. Таким образом, он был фактически отключен от глобальной системы DNS. При этом сообщалось, что случившееся не было связано с блокировками Роскомнадзора или российских провайдеров.

В настоящее время ссылки на каналы, посты и профили вновь могут открываться в браузере.

Ранее мессенджер МАХ пропал из российского маркета App Store, из-за чего пользователи не смогли получать push-уведомления с устройств Apple. Американская компания объяснила свое решение необходимостью соблюдения санкционных правил.

Спустя время из App Store пропали приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", "VK мессенджер", VK Video, "Одноклассники", Mail.ru и другие. Представители российской соцсети охарактеризовали действия Apple как необоснованные и неприемлемые.

Депутат Госдумы Антон Горелкин описал ситуацию как часть информационной войны, нацеленной на создание бытовых сложностей для россиян.

