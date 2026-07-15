Трамп допустил альтернативы Ормузскому проливу в вопросе доставки нефти на мировые рынки

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Президент США Дональд Трамп считает, что можно найти отличные альтернативы Ормузскому проливу для доставки нефти на мировые рынки. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу Fox News.

Комментируя сокращение числа судов, проходящих через пролив, глава Белого дома отметил, что он остается открытым для всех желающих. Однако для Ирана закрыт как на вход, так и на выход.

Трамп добавил, что в последние месяцы активно строятся трубопроводы, а альтернативные маршруты прорабатываются, в том числе в Техасе и на Аляске.

Обострение между США и Ираном произошло после того, как в конце февраля Вашингтон и Израиль нанесли удары по территории Исламской Республики. В ответ Иран атаковал Израиль и американские объекты на Ближнем Востоке.

Позже стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля США вновь нанесли удары по Ирану после атаки иранских военных на суда в Ормузском проливе.