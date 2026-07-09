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09 июля, 14:47

Политика

США нанесли удар по территории вокруг АЭС "Бушер" в Иране

Фото: ТАСС/пресс-служба Росатома

США атаковали территорию вокруг атомной электростанции "Бушер" в Иране, сообщил заместитель губернатора одноименной провинции в беседе с IRNA. Его слова приводит RT.

Чиновник уточнил, что в операции были задействованы американские снаряды. Помимо АЭС, целями стали несколько объектов в провинции.

Конфликт США и Ирана продолжается с февраля. Тогда Вашингтон, объединившись с Тель-Авивом, нанес удары по объектам Тегерана. Иранские военные ответили зеркальными действиями.

В апреле стороны достигли временного перемирия. В июне США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании. Однако уже в ночь на 8 июля Штаты возобновили военную операцию против Исламской Республики. Это стало реакцией на атаки иранских сил на торговые суда в Ормузском проливе. Спустя сутки американские военные уничтожили около 90 иранских объектов.

Тегеран назвал действия Вашингтона нарушением условий перемирия и атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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