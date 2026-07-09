В Москве задержали мужчину, угрожавшего прихожанам храма зажигалкой

Фото: MAX/"Росгвардия. Москва"

В одном из православных храмов в Москве за хулиганство задержали мужчину, который угрожал прихожанам зажигалкой, сообщила пресс-служба Росгвардии по столице.

Сотрудники ведомства прибыли на охраняемый объект после получения сигнала "тревога". Было установлено, что мужчина вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок. Например, он направлял на священнослужителей и работников храма предмет, похожий на оружие.

В итоге злоумышленника задержали, а на место вызвали следственно-оперативную группу. Оказалось, что 25-летний мужчина угрожал гражданам зажигалкой, при этом свои действия он объяснял тем, что хотел "заслужить уважение" у окружающих. В итоге хулигана передали сотрудникам полиции.

Ранее в центре Москвы правоохранители пресекли конфликт, который произошел между двумя мужчинами на Пятницкой улице – они поругались в баре из-за личной неприязни. Ссора продолжилась на улице, причем в какой-то момент они достали нож и сигнальный пистолет. В ходе задержания они оказали сопротивление и пытались вырываться.

