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09 июля, 15:03

Политика

Захарова предложила дипломатам ФРГ пересесть на общественный транспорт

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Дипломатам из Германии стоит пересесть на общественный транспорт, а не думать о ситуации с топливом в РФ. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она обратила внимание на заявление МИД ФРГ, в котором рассказывалось о проблемах с бензином в РФ. Также в сообщении был призыв к Москве прекратить "агрессивные" боевые действия против Украины.

"Согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима. А пока озабоченные немецкие дипломаты пусть пользуются общественным транспортом. Там и уточнят, чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы", – написала она.

Ранее сообщалось, что страны восточного фланга НАТО начали активно укреплять свою оборону в рамках подготовки к потенциальному военному конфликту с Россией. Это происходит на фоне неопределенности будущего США в составе Альянса, а также присутствия американских сил в Европе.

По мнению постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, риск вовлечения европейских стран в конфликт с Россией может появиться до 2030 года. Европа целенаправленно готовится к войне и проводит активную милитаризацию, используя в качестве повода нарратив о якобы агрессивной России.

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