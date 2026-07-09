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09 июля, 14:39

Регионы

Транспортное сообщение прервано с 60 селами Дагестана после дождей

Фото: MAX/"Минтранс Дагестана"

Транспортное сообщение прервано с 60 населенными пунктами в Дагестане после дождей, сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

Ливневые дожди, прошедшие в регионе 8 июля, привели к масштабным повреждениям автодорог как регионального, так и муниципального значения, а в 12 районах республики возникли проблемы с транспортным сообщением.

В настоящий момент самая сложная обстановка – в Чародинском районе. Без транспортного сообщения остались 30 населенных пунктов. Кроме того, на автомобильной дороге Цуриб – Арчиб отсутствует транспортное сообщение с 18 селами после оползней и камнепадов.

В круглосуточном режиме работают дорожные службы, которые проводят аварийно-восстановительные работы.

Врио главы республики Федор Щукин подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. Угрозы для жизни населения нет.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что в регионе нарушено электроснабжение. Без света остались около 48 населенных пунктов, а всего отключены 6 512 домовладений, в которых проживают порядка 30 тысяч человек.

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