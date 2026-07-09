Более 9 тыс обращений из-за укусов клещей зафиксировали в Подмосковье

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Свыше 9 тысяч обращений за медицинской помощью из-за укусов клещей зафиксировано на территории Московской области с начала сезона. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Данные актуальны на 8 июля. Как уточнили в ведомстве, собранные показатели оказались ниже средних многолетних значений. Более того, в области не выявлено случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Вместе с тем в федеральной службе рассказали, что на сегодняшний день более 23 тысяч человек, включая 8 тысяч детей, прошли вакцинацию против клещевого энцефалита. Для профилактики инфекций, передаваемых членистоногими, проведены акарицидные обработки на территории площадью более 5 тысяч гектаров, из которых 1,8 тысячи гектаров занимают летние оздоровительные учреждения.

Обработки территорий продолжаются и по всей стране. Соответствующие работы специалисты Роспотребнадзора провели уже на более чем 189,5 тысячи гектаров. Это составило около 96,2% от запланированного объема. Несмотря на это, в ведомстве назвали самой эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита именно вакцинацию.