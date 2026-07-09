Россиянка умерла от теплового удара на юге Испании

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Уроженка России умерла от теплового удара в автономном сообществе Андалусия на юге Испании. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регионального департамента здравоохранения.

По данным местных властей, погибшей оказалась 59-летняя женщина, которая родилась в России и проживала в Севилье с 2014 года. Она умерла после длительного пребывания на солнце при очень высокой температуре.

Это стало четвертым случаем смерти в автономном сообществе с начала периода жары. Согласно прогнозу, 9 июля температура воздуха в Севилье может достигнуть 36 градусов.

В июне в Испании скончались около 900 человек из-за жаркой погоды. Прошедший месяц оказался в стране вторым с самой высокой смертностью, связанной с жарой. Больше всего случаев было зафиксировано в 2017 году. Тогда от высокой температуры воздуха умерла тысяча человек.