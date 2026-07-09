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09 июля, 15:49

В мире

Аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименовали в честь Трампа

Фото: Getty Images/Joe Raedle

Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально получил имя президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

В аэропорту уточнили, что с момента переименования начнется поэтапное обновление вывесок и фирменного оформления, однако на работе воздушной гавани это не отразится. Пока аэропорт продолжит использовать код PBI, однако с 18 августа ему официально присвоят новое обозначение – DJT (Donald J. Trump).

В администрации также предупредили пассажиров о предстоящих изменениях как в оформлении терминалов, так и в цифровых сервисах, подчеркнув, что комфорт путешественников останется главным приоритетом.

Закон о переименовании аэропорта в округе, где ранее жил Трамп, в конце марта подписал губернатор Флориды Рон Десантис.

Ранее госдепартамент США сообщил о переименовании бывшего Института мира в Вашингтоне в честь Трампа. В ведомстве назвали его "величайшим переговорщиком в истории страны" и заявили, что "лучшее еще впереди".

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