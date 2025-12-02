Трамп заявил, что США используют пошлины как "инструмент прекращения войн"

Фото: whitehouse.gov

Соединенные Штаты используют пошлины как инструмент прекращения войн. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, это подчеркивает важность решения суда по их законности.

"Мы ждем решения Верховного суда, и это так важно для нашей страны, потому что нас не только снова уважают, но и мы предотвращаем войны с помощью нашей торговой политики", – приводит слова Трампа РИА Новости.

В частности, летом этого года глава Белого дома подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40% на товары из Бразилии. В результате их общий размер достиг 50%.

Тарифы были увеличены в ответ на действия и политику бразильских властей, которые "представляют необычную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США".

Позже Трамп все же ослабил пошлины в отношении некоторой сельскохозяйственной продукции из Бразилии. Это было сделано на фоне растущей критики по поводу роста цен на продукты в Штатах.