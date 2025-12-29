Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи микрозаймов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который поэтапно ужесточает правила выдачи потребительских займов микрофинансовыми организациями (МФО). Документ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, направлен на усиление защиты прав потребителей и снижение их долговой нагрузки.

Изменения включают:



с 1 апреля 2026 года размер переплаты по потребительским займам будет снижен с нынешних 130 до 100% годовых;

с 1 октября 2026 года одно физическое лицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа, каждый из которых имеет полную стоимость свыше 200% годовых;

с 1 апреля 2027 года будет разрешен только один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых;

при оформлении нового займа вводится период охлаждения продолжительностью три дня после полного погашения предыдущего;

максимальная сумма микрозайма юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям увеличивается до 15 миллионов с 5 миллионов рублей.

В пояснительных документах это обосновывается необходимостью корректировки не менявшегося с 2018 года лимита и расширения доступа предпринимателей к финансированию, а также потребностью рынка микрофинансовых организаций.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

Ранее Банк России призвал МФО прекратить практику навязывания дополнительных услуг клиентам. По словам руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамута, в России отмечается рост жалоб о навязанных услугах, от которых потом приходится отказываться и возвращать деньги.