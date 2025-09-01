Период охлаждения перед выдачей кредитов начал действовать в РФ

Фото: depositphotos/LDProd

Новые правила по потребительским кредитам и займам, вводящие период охлаждения, вступили в силу в России. Теперь ссуды на сумму от 50 до 200 тысяч рублей можно будет получить через четыре часа после подписания договора, а кредиты свыше этих размеров – через 48 часов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.

Изменения затрагивают и попытки увеличения лимита по кредитным картам. Во время периода охлаждения заемщик в праве отказаться от займа, благодаря чему, как считает регулятор, можно защитить россиян от мошенников.

При этом новые правила не коснутся ипотеки, автокредитов, образовательных ссуд и рефинансирования долгов. По словам экспертов, инициатива нацелена на защиту заемщиков от эмоционального давления со стороны аферистов.

Однако, с другой стороны, нововведение способно и замедлить рынок кредитования. Издание отметило, что введение периода охлаждения способно снизить выдачи потребительских кредитов на 15–25%.

Некоторые эксперты опасаются, что нововведение может привести к росту спроса на услуги черных кредиторов, которые предоставляют средства без проверок и документов, но под высокие проценты и с риском обмана.

Вместе с тем кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал "Газете.ру", что с 1 марта самозапрет на кредиты установили уже 15 миллионов россиян, а к концу 2025 – началу 2026 года их число увеличится до 20 миллионов.

"Первая и ключевая причина для установки самозапрета на кредиты – защита от мошенников, которые оформляют займы на чужое имя. Но важно помнить, что самозапрет на кредиты не является панацеей от всех мошенников: он в силу объективных причин никак не защищает средства, которые, например, находятся на счете в банке", – сказал он.

Эксперт порекомендовал избегать финансовых отношений с незнакомцами. Среди причин для самозапрета он назвал осознанность при получении кредитов и импульсивных покупок. Балынин объяснил, что при наличии самозапрета появляется дополнительный повод задуматься, а во время периода охлаждения можно еще раз взвесить целесообразность покупок.

Собеседник издания подчеркнул, что самозапрет можно установить бесплатно полный и опциональный в зависимости от типа кредитора и способа обращения за получением кредита.

Ранее правительство России поддержало законопроект о резком повышении штрафов для банков за нарушения прав вкладчиков и заемщиков. Согласно документу, за такие нарушения, как навязывание допуслуг, ошибки в расчетах полной стоимости кредита и манипуляции при привлечении вкладов, банки будут штрафовать на сумму до 0,1% от собственного капитала, но не менее чем на 100 тысяч рублей.

